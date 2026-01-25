Todo listo para que se defina al primer campeón de la temporada 2026 del fútbol chileno. Este domingo Universidad Católica y Coquimbo Unido disputarán la final de la Supercopa, la que a partir de este año se jugó bajo el formato ‘Final Four’ y en una sola sede.

A la gran definición en el estadio Sausalito llegaron los dos mejores equipos de la Liga de Primera 2025. Por un lado, Coquimbo Unido vigente campeón del fútbol chileno, que avanzó a la instancia final tras dejar en el camino a Deportes Limache en un partidazo que terminó 3-2 a favor de los ‘Piratas’.

En tanto, la UC quien terminó en el segundo lugar del campeonato anterior, clasificó a la final tras eliminar al campeón de la Copa Chile, Huachipato, por 4-2 en el recinto viñamarino. Ahora, Daniel Garnero buscará su primer título como entrenador en el fútbol chileno.

La UC y Coquimbo definen al primer campeón del año con la Supercopa (Photosport).

A qué hora y quién transmite EN VIVO la final de la Supercopa

La final de la Supercopa entre Universidad Católica y Coquimbo Unido se jugará este domingo desde las 19:00 horas en el estadio Sausalito. La gran definición podrás verla EN VIVO por TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.

Sigue el relato EN VIVO minuto a minuto de la final de la Supercopa