Este jueves, el club de Rangers de Talca informó, que los futbolistas Carlos Espinosa y Fernando Cordero, no continúan en la institución por razones netamente deportivas, dando fin por adelantado, al vínculo contractual de ambos jugadores con el cuadro talquino.

Una noticia que obviamente sorprende básicamente por la calidad profesional y humana de ambos futbolistas. Por tal razón, Bolavip Chile conversó con el Chiki, quien dio su parecer luego de esta medida que determina su salida del club piducano.

“Dijeron que por temas deportivos me desvincularon. No lo entiendo, menos cuando jugué todo el primer semestre, pero bueno, son decisiones que uno debe acatar, si uno es trabajador”, afirmó Cordero, quien disputó 19 partidos con la camiseta de Rangers y anotó un gol.

Sobre las razones que se explican en el comunicado rangerino, el ex Universidad Católica sentencia que “es extraño, porque si fuese como dicen ellos ‘por algo deportivo’, no hubiese jugado todo lo que jugué, pero como digo, no tuve mala onda con el cuerpo técnico, todos saben mi forma de ser, por eso me toma por sorpresa”, reveló quien dijo no tener problemas con el entrenador, Dalcio Giovagnoli.

En relación a su futuro, el futbolista se ve un tanto apremiado y señala que trata de apurar las tratativas para encontrar club. “Sí, es lo que nos expresaron a nosotros, pero no hay otro cuento atrás. Yo no tuve ningún roce con ellos. Me toma en un momento complicado, porque cierra el libro de pases y no puedo jugar en Primera B, o sea, tiene que ser en Primera División, en la Segunda Profesional o en el extranjero”, expresó.

Cordero no sigue en Rangers (Archivo)

Finalmente, dijo que no tiene agente que trabaje directamente con él, pero está pidiendo ayuda desesperada en estas horas. “No tengo ningún representante, llamé a varios en verdad. Me están ayudando por todos lados”, concluyó el Chiki Cordero, quien está próximo a cumplir 36 años.