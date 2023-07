Coke Hevia aplica un calmante a los escépticos hinchas de Universidad de Chile por situación médica de Vicente Fernández: "No llega lesionado, viene a jugar"

Antes del cierre del libro de pases, Universidad de Chile al menos, pudo incorporar un rostro nuevo a su plantilla de cara al segundo semestre. Como informó Bolavip durante la semana, el lateral Vicente Fernández llega a los azules proveniente desde Talleres de Córdoba.

No obstante, una incertidumbre reina entre los hinchas de la U, puntualmente por el estado físico del zurdo nacional, ya que fue operado de meniscos en marzo pasado y que le restó continuidad en Argentina jugando tan solo 41 minutos.

Ante esa situación, los aficionados del Bulla manifestaron toda su molestia ante la llegada del Hombre del Bigote, puntualmente por no venir con ritmo competitivo, algo que este jueves, el periodista Jorge Coke Hevia, se encargó de aclarar y despejar ciertas dudas.

“Cuando dije ‘Manuel Mayo Masterclass’ es porque Vicente Fernández llega no lesionado, llega para jugar, por seis meses con opción, entonces es un golazo”, afirmó el comunicador en el programa Pauta de Juego.

Además, sostuvo que la idea de traer al ex Palestino, es básicamente para poder apurar a Marcelo Morales, quien es el lateral izquierdo que viene jugando tras la lesión de José Ignacio Castro. “Traigo a Vicente Fernández porque tengo a Marcelo Morales solo y además me dijeron, y esto me lo dijo otra persona, Morales necesita ser apurado, necesita entrenar mejor, etc”, manifestó.

Fernández llega a apurar a Marcelo Morales (Photosport)

Finalmente, valoró la forma en que se negoció por el futbolista y que su desempeño determinará su continuidad en el cuadro estudiantil.

“Me traigo un lateral, que después puedes decir si es más bueno, si es más malo, pero es lateral de primera división que jugó en Palestino y lo hizo bien, nació en Universidad Católica. Tapo ese espacio que no tenía, una competencia para Morales, por seis meses. Si la rompe lo compro y tengo lateral y si no, se devolverá a su club. Me parece excelente”, concluyó Coke Hevia.