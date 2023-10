La entrega del Balón de Oro sigue generando división en el mundo fútbol. Lionel Messi recibió su octavo trofeo como el mejor jugador de la temporada. Lo que de inmediato generó diversas opiniones sobre su cometido en el reciente año.

Sin embargo, hay referentes que apuntan que el premio debería rectificar su entrega. Esto basándose en que hay muchos jugadores que nunca recibieron el reconocimiento que merecerían. Así lo deslizó Fabián Estay, quien a su parecer, en Chile debería al menos haber un Balón de Oro.

“El fútbol chileno debiera tener varios balones de oro. No tan sólo Don Elías Figueroa o Alexis Sánchez. Si no que también Carlos Caszely, Iván Zamorano, Marcelo Salas y Arturo Vidal”, expresó el ex mundialista en Francia 98 a Bolavip.

Pero el ex futbolista no se quedó ahí y luego hizo un importante filtro para definir al jugador chileno que debería ser reconocido por France Football.

Para Estay el único chileno que merece el balón de oro es don Elías Figueroa (Archivo)

“Cada uno tiene su punto de vista. Yo me quedó con Elias Figueroa. Jugó en un momento en Brasil que había una gran camada incluido Pelé. Fue tres veces el mejor jugador de América fue nominado para ser el mejor central del mundo. Los logros están ahí. Jugar en Brasil antes era imposible. Hoy hay mucho extranjero pero lo que hizo don Elías fue muy importante”, sentenció Estay.

Los logros de Elias Figueroa

Elías Figueroa fue elegido tres veces consecutivas como el mejor futbolista de América. Premio en el que superó a Zico y Rivelinho entre otros. Fue el primero que logró dicho galardón en 1974, 1975 y 1976. Recién en el 2003, 2004 y 2005 ocurrió lo mismo con Carlos Tévez.

En su haber cuenta con títulos por Peñarol, Palestino e Inter de Porto Alegre donde consiguió diez estrellas. Por la Roja no consiguió trofeos pero más allá de ello, se ganó el respeto de las máximas figuras del mundo.

“Si Figueroa hubiera ganado un Mundial sería el mejor defensor de la historia”, indicó Pelé. “Creo que fue superior a Beckenbauer, y con eso está todo dicho”, agregó Menotti sobre don Elías, que el pasado 25 de octubre cumplió 77 años.