Durante la temporada 2025, Lucas Cepeda y Lucas Assadi se alzaron como los nombres más influyentes del recambio en el fútbol chileno. Mientras Cepeda irrumpió en Colo Colo con una potencia y capacidad goleadora que lo llevaron rápidamente a la Selección Nacional, Assadi logró finalmente la madurez y regularidad necesaria para convertirse en el conductor creativo de Universidad de Chile.

Ambos jugadores elevaron el nivel competitivo del torneo local, y se consolidaron como los activos de mayor proyección internacional. No por nada, el nacido en Valparaíso se irá en un millonaria cifra al Elche de España, mientras que la venta de Assadi dependerá del club que pague los 5 millones de dólares, según las condiciones que estableció la U.

Lucas Cepeda y Lucas Assadi, las dos figuras del fútbol chileno en 2025 (Photosport).

A la hora de elegir a un solo jugador, el periodista deportivo Fernando Solabarrieta entregó un profundo análisis sobre las diferencias de ambos futbolistas. En el programa Marca Personal de Radio La Metro, el exrostro de TVN no tuvo dudas en elegir al mejor entre las dos figuras.

“Me parece que Cepeda ha tenido mayor consolidación en el ámbito internacional, un poquito más porque ha hecho selección. Está un peldaño más arriba en términos de consolidación en cuanto a partidos jugados“, apuntó el también relator, quien pese a valorar la influencia de Cepeda, aseguró que se inclina por Assadi como futbolista.

“Pero por condiciones, a mí dámelo a Assadi. Me encanta Assadi, cuando sale Assadi y Osorio juntos, yo decía ‘a mí me gusta más Assadi, ¿seré tan hueón? ¿Veré mal el fútbol?’, porque todo el mundo hablaba de Osorio y a mí me gustaba más el otro”, lanzó.

Los números de Assadi y Cepeda en 2025

Durante la campaña 2025, la influencia de ambos futbolistas fue determinante para la U y Colo Colo. Lucas Assadi, a sus 22 años, exhibió una fuerte faceta goleadora en Universidad de Chile, registrando 11 goles y 6 asistencias en 30 partidos disputados. Por otro lado, Lucas Cepeda se matriculó en los albos con 7 anotaciones y 4 pases de gol en 38 encuentros.