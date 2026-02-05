El polémico Leonardo Véliz analizó el panorama completo de la Liga de Primera 2026 y, como es habitual, lanzó fuertes dardos. El exmundialista proyectó la pelea por el título de goleador del campeonato, y en ese contexto, puso el foco en Joaquín Larrivey, experimentado delantero de Deportes Concepción, quien volverá a competir en la máxima categoría tras su destacado paso por la Primera B.

En conversación con Bolavip Chile, Véliz llamó a la cautela respecto al exatacante de Universidad de Chile, recordando que el salto de categoría siempre exige una prueba mayor. “No me nombren a Joaquín Larrivey como candidato”, lanzó sin reparos quien fuera entrenador de La Rojita que conquistó el tercer lugar en el Mundial Sub 17 de Japón en 1993 .

El delantero lila anotó 24 goles en la temporada 2025 en Primera B (Photosport).

“Él es un gran ejemplo de que la edad no trasciende, pero yo quiero verlo ahora este año. Porque claro, es un tipo que se mantiene bien y todo, pero jugaba ahí en un torneo… anda a saber tú”, señaló el ‘Pollo’, poniendo en duda que su rendimiento en la B se traduzca automáticamente en Primera División.

Si bien reconoció la trayectoria y el profesionalismo del goleador argentino, Véliz marcó diferencias al compararlo con otros referentes de gol en el fútbol chileno. “Yo lo vi en los últimos partidos, pero digo, ¿cómo? No se puede comparar con Fernando Zampedri”, lanzó.

Para el exseleccionado nacional, Zampedri vuelve a partir con ventaja en la carrera por ser el máximo artillero del torneo. “Como es costumbre, Zampedri otra vez es candidato a goleador, porque tiene un gran andamiaje que lo asiste y que lo deja frente al arco. Él convierte más de lo que falla”, concluyó.

En síntesis…