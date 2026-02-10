Universidad de Chile sigue incorporando jóvenes talentos que buscan consolidarse en el primer equipo, y uno de los nombres más destacados es Diego Vargas, defensor que tuvo su estreno oficial con la camiseta azul en la reciente fecha de la Liga de Primera 2026.

El debut de Vargas se dio en un partido intenso ante Huachipato, disputado en el Estadio CAP-Acero, que terminó con la derrota de la U de Francisco “Paqui” Meneghini por 2 a 1.

A pesar del resultado, la actuación del lateral izquierdo llamó la atención por su proyección por la banda y la personalidad que mostró en el campo.

Diego Vargas estuvo en el terreno de juego hasta el minuto 59 | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

Joaquín Larrivey felicita a Diego Vargas por su debut en la U

El reconocimiento no tardó en llegar. Joaquín Larrivey, actual delantero de Deportes Concepción que tuvo un exito paso por el Romántico Viajero, destacó públicamente a Vargas por su desempeño, mostrando admiración por su debut y alentando al joven a seguir creciendo en la institución.

A través de la cuenta de Instagram de Vargas, el goleador trasandino felicitó al futbolista de 19 años con un mensaje directo y cercano: “Partidazo Dieguito, vamos nomás”.

El elogio del experimentado ariete se porque Vargas es representado por Walter Montillo, amigo de Larrivey, y resalta la actuación del lateral en su estreno oficial, consolidándolo como una de las promesas a seguir esta temporada.

El mensaje de Joaquín Larrivey a Diego Vargas: