Joaquín Larrivey ya comenzó a jugar su propio partido en la previa del duelo entre Universidad Católica y Deportes Concepción. El experimentado delantero del cuadro lila encendió la antesala del encuentro con una advertencia directa a los cruzados, apuntando a un hito personal que podría concretarse este domingo en el Claro Arena.

En conversación con el programa No Es Para Tanto, el “Bati” fue tajante y no dejó espacio para interpretaciones. “Este domingo anotaré mi gol número 100 en el fútbol chileno”, lanzó el ex atacante de Universidad de Chile, calentando un cruce que ya venía cargado de expectativa.

Joaquín Larrivey promete marcarle a la UC en el partido de este domingo.

Larrivey llegará a Las Condes con 99 goles convertidos en el fútbol nacional, quedando a solo uno de alcanzar la simbólica barrera de los tres dígitos. El escenario no será menor: ante Universidad Católica y en condición de visitante, el argentino confía plenamente en que podrá alcanzar la marca histórica.

Dentro de ese registro destacan los 43 goles que convirtió con la camiseta de la U en 74 partidos, además de los 33 tantos anotados con Magallanes en 51 encuentros, números que consolidaron su nombre como uno de los goleadores más efectivos del último tiempo en el balompié chileno.

Actualmente, Larrivey defiende los colores de Deportes Concepción, donde se ha transformado en el gran referente ofensivo del “León de Collao”. En 42 partidos disputados, el delantero ha marcado 23 goles, siendo una pieza clave en el ascenso de 2025 y manteniendo intacto su olfato goleador.

A sus 41 años, Joaquín Larrivey buscará seguir dejando huella en el fútbol chileno este domingo 8 de febrero a las 20:30 horas, cuando Deportes Concepción visite a Universidad Católica por la segunda fecha de la Liga de Primera. Ambos equipos saldrán en busca de sus primeros tres puntos, pero con un foco especial puesto en la amenaza del “Bati”, decidido a hacer historia ante la UC.

