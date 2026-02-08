Universidad Católica recibirá a Deportes Concepción en el Claro Arena a las 20:30 horas. Encuentro válido por la fecha 2 de la Liga de Primera 2026. En estos partidos existe cierta paridad en los cruces entre la UC y el León de Collao.

Según registros oficiales, los últimos 7 duelos entre Cruzados y Lilas están igualados con 3 victorias cada uno y con un empate. Cabe destacar que estos datos se basan solo en encuentros válidos de la Primera División.

El último cruce entre ambos equipos fue en la sexta fecha del Torneo de Apertura de 2008. El partido se jugó el 23 de febrero de aquel año en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

Aquel encuentro terminó a favor del León de Collao por 2-1 con goles de Néstor Bareiro y César Vergara. Y sería Julio Gutiérrez quien descontaría para los Cruzados.

El partido del día de hoy estará marcado por dos artilleros con experiencia, Fernando Zampedri, hexagoleador del fútbol chileno y Joaquín Larrivey, goleador de la Primera B 2025.

Los Cruzados vienen de igualar frente a Deportes La Serena

Los dirigidos por Daniel Garnero vienen de igualar por 2-2 frente a Deportes La Serena, mientras que los recién ascendidos llegan con una derrota por 2-1 frente a O’Higgins de Rancagua.

¿Qué viene para la UC y los Lilas?

Luego de este encuentro, los locales deberán viajar al norte para enfrentar a Cobresal el próximo 14 de febrero a las 20:30 horas. Mientras que los dirigidos por Patricio Almendra se enfrentarán en un partidazo a Universidad de Concepción por una nueva edición del “Derbi Penquista”.

En síntesis