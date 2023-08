Everton de Viña del Mar se prepara para un gran desafío que deberá sortear este fin de semana por el Campeonato Nacional, en la que buscará imponerse ante Colo Colo en el Estadio Sausalito para meterse de lleno en la lucha por el torneo.

Previo a este compromiso, el volante del conjunto ‘Ruletero’ Álvaro Madrid conversó con Radio ADN y habló de lo que ha sido su presente en el conjunto viñamarino, en la que fue consultado si alguna vez ha recibido el interés de algún grande de Chile.

“La verdad que nunca me he enterado ni por medio del club o representante que me ha querido un club grande, nunca se me ha hablado de eso”, partió indicando Madrid.

Ante dicha consulta, el jugador expresó cual es su gran sueño más cercano para poder cumplir dentro de su carrera futbolística, en la que anhela jugar en alguno de los denominados grandes del país.

Álvaro Madrid es una de las figuras de Everton de Viña del Mar | Foto: Photosport

“Es un desafío, es algo que anhelo, algo que quiero, algo que obviamente para cualquier jugador sabe lo que significa jugar en un grande, el que sea me encantaría”, detalló.

Finalmente, Madrid explicó que no se quiere salir del foco y que hoy en día está enfocado en lo que son sus desafíos con Everton de Viña del Mar, club al cual le brinda el mayor de los respetos por su trayectoria

“No puedo desmerecer al club en el que estoy, es algo de lo más importante que me ha tocado vivir. Dar ese paso de buscar de esos desafíos en un futuro”, cerró.