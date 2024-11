Filtran las razones de Huachipato para no entregar registro de cámaras a Universidad de Chile en su denuncia a Colo Colo

El “Superclásico de Escritorio” estaría ya cerca de llegar a su fin. Este martes se presentaron las pruebas de Universidad de Chile y Colo Colo ante el tribunal, y aún están a la espera de lo que este decida justo en la recta final del torneo.

Pese a que se especulaba con que Huachipato había sido una especie de “cómplice” de los azules en esta acusación, desde el cuadro “Acerero” negaron tajantemente esto, no facilitando los registros de las cámaras al cuadro universitario.

Dicha información fue dada a conocer esta mañana en El Deportivo de La Tercera, quienes indicaron que desde el cuadro de Talcahuano se negaron rotundamente a entregar dichos registros por varias razones de peso.

“En concordancia con lo señalado en las normas aplicables, dichas grabaciones solo podrían ser utilizadas en caso de comisión de delito o afectación de la seguridad de los dirigentes, para la identificación de los responsables”, dice el escrito dado a conocer por el citado medio y que fue remitido a la Primera Sala, que preside Exequiel Segall.

En esa línea, añaden que: “En el presente caso, no se ha denunciado ni identificado ningún hecho delictual o afectivo de la seguridad de los dirigentes locales o visitantes que amerite la revisión de dichas imágenes. Por lo tanto, dichas cámaras no deben ser expuestas, por no haber un hecho que lo justifique”.

Universidad de Chile insiste en la solicitud de cámaras

Además, desde Huachipato avisaron de la insistencia de los azules en la solicitud de estos registros: “Se hace presente que el Club Universidad de Chile ya había preguntado por la existencia de dichas cámaras y solicitado en forma verbal la entrega de las mismas a nuestra institución, lo que fue denegado por las razones ya expuestas en este escrito”.

“En esta oportunidad, mediante solicitud ante este Tribunal, se vuelve a insistir en dicha solicitud ya denegada. Huachipato SADP solo entregará esas grabaciones ante la denuncia de un hecho que lo amerite conforme a lo expuesto“, detallaron.

La U podría acudir a otros registros

Si bien desde Huachipato ya fueron claros con que los registros de dentro del recinto no serán facilitados porque no se acusa un acto constitutivo de delito, indican que desde el CDA podrían recurrir a otros registros.

“A diferencia de lo expuesto, las demás zonas del estadio son públicas y de acceso público, razón por la cual no vemos óbice para aportar dicha información requerida por el Honorable Tribunal“, cerraron.