El Campeonato Nacional 2023 llegó a su fin y, junto a su término, vienen los balances de los jugadores que la rompieron en el fútbol chileno y aquellos que no estuvieron a la altura y les faltó ‘la chaucha para el peso’, como se dice en buen chileno.

Uno que se atrevió a elegir a las figuras más destacadas de la temporada 2023 de la Primera División fue Francisco Meneghini, entrenador de Everton de Viña del Mar quien en diálogo con El Mercurio no se hizo problema en elegir a los mejores.

“Piñeiro de Unión es un jugador destacadísimo, me gusta cuando los jugadores amplían su rango de intervención, cuando llegó era un extremo encarador, pero ahora lo veo e interviene en todo el frente de ataque, tiene muchos recursos”, dijo el DT al mencionado medio.

Rodrigo Piñeiro se robó las miradas de Paqui. | Foto: Photosport

Meneghini complementa con una figura que ya no está: “Altamirano (Javier) estaba siendo muy destacado hasta que fue transferido. Loyola es una grata sorpresa, en el primer semestre no iba ni convocado y pasó a ser pieza clave, selección Sub 23 y adulta, esos procesos de los jugadores me gustan mucho”, dijo.

En el cierre, Meneghini se la juega por un nombre que no estaba en el radar de nadie y otro que comenzó la segunda parte de la mejor manera, pero se fue desinflando según las propias palabras de ‘Paqui’.

“Acá mis compañeros me apuntan a Gonzalo Montes y Carlos Palacios, que en el inicio de la segunda rueda era con diferencia el mejor jugador del torneo después se apagó un poco”, remató en el cierre.

El Campeonato Nacional 2023 tiene goleador exclusivo

Fernando Zampedri se llevó por cuarta vez consecutiva el título de goleador del Campeonato Nacional con 17 tantos, superando por uno a Rodrigo Holgado de Coquimbo Unido y dos a Patricio Rubio de Ñublense.

El más asistidor del Campeonato Nacional 2023

Cristián Zavala de Curicó Unido ganó el premio al más asistidor del torneo con 9, las mismas que el uruguayo Facundo Castro de O’Higgins de Rancagua.