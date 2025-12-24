El entrenador Francisco Meneghini ha hecho noticia en los últimos días y todo esto tras lo que fue su salida confirmada desde O’Higgins de Rancagua y en donde todo da a indicar de que su futuro estaría en la Universidad de Chile.

Tras lo que ha sido la serie de rumores que se han instaurado tras su salida, el estratega en las últimas horas rompió su silencio y destapó la razón por la que partidó del conjunto ‘Celeste’.

El director técnico se dejó ver con un video en las redes, en la que partió agradeciendo a todos los hinchas de O’Higgins de Rancagua por su apoyo y manifestó su pena por su salida de la institución.

“Este video es para todos los hinchas celestes, como ya saben no continuaré la temporada que viene y quería compartirle mis emociones. Lo principal que siento es agradecimiento hacia ustedes por el apoyo brindado del primer día hasta el último, en cada estadio y entrenamiento donde nos vinieron a ver, desde toda la región y todo el país, porque nos apoyaron en todos lados donde jugó el equipo, eso estuvo muy presente”.

Meneghini contó la razón de su salida | Foto: Photospor

“Siempre que se cierra un ciclo para mí es triste y en especial un ciclo como este, tan lindo, tan especial y hermoso, en el que todos disfrutamos mucho, no es fácil en la tensión competitiva, encontrar espacios de disfrute y este grupo lo consiguió, disfrutamos mucho ir a trabajar al Monasterio y eso habla bien de la calidad humana de las personas que integraron este grupo y eso se transmitió”, declaró.

Meneghini da las razones de su salida

Acabando con las dudas, el DT indicó los motivos que lo llevaron a no llegar a un acuerdo con O’Higgins de Rancagua, en la que señaló que no veía con muy buenos ojos lo que se venía para el club con las decisiones de los dirigentes.

“La realidad es que llegamos a la última semana de competencia sin una oferta de renovación, sin conversaciones al respecto, después del partido con Everton hubo conversaciones, pero mi sensación era que iba a ser difícil darle continuidad a lo que veníamos haciendo”, remarcó.

Finalmente, Meneghini declara que después de esta situación lo mejor era poner punto final a su estadía en O’Higgins de Rancagua, en donde ahora espera por un nuevo desafío, el cuál sería la Universidad de Chile.

“Quizás se va a tomar otro rumbo, ni mejor ni peor, pero si no es lo que yo pretendía para el equipo y ahí decidí dar por finalizada las conversaciones”, cerró.

Luego, Meneghini volvió a dar palabras de agradecimiento para todo O’Higgins de Rancagua, deseando el mayor de los éxitos para lo que se venga en la temporada 2026.

