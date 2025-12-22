Universidad de Chile cerró uno de los capítulos más sensibles de su temporada al resolver la salida de Gustavo Álvarez de la banca estudiantil. Tras dos años al mando y luego de intensas negociaciones, Azul Azul alcanzó un acuerdo con el entrenador argentino para poner fin a su ciclo, en una definición que se venía gestando desde hace varias semanas en el Centro Deportivo Azul.

El acuerdo no estuvo exento de polémica. En un comienzo, Álvarez debía cancelar una cláusula cercana a los 1,2 millones de dólares para dejar su cargo, pero en las últimas horas esa cifra se redujo de manera drástica. Finalmente, el técnico pagará solo 200 mil dólares y en cuotas, una vez que encuentre nuevo club, todo esto debido a una grave irregularidad detectada en el contrato que ambas partes firmaron a inicios de 2024.

Francisco Meneghini es el nuevo DT de la U

Con la salida de Álvarez ya acordada, este lunes a las 17:00 horas la plana mayor de Azul Azul se reunió para definir a su reemplazante. En la cita, el gerente deportivo Manuel Mayo presentó la terna de entrenadores con los que ya se habían sostenido conversaciones formales, instancia clave para destrabar una decisión que mantenía expectante al mundo universitario.

Según reveló La Tercera, el elegido por la dirigencia fue Francisco “Paqui” Meneghini, quien terminó ganando el gallito frente a Renato Paiva. El ex entrenador de O’Higgins y actual técnico con pasos destacados en el fútbol nacional convenció por su proyecto deportivo y será oficializado dentro de poco en el CDA.

Francisco Meneghini es el nuevo DT de Universidad de Chile según reveló La Tercera (Foto: Jorge Loyola/Photosport)

La decisión no fue improvisada. Meneghini llevaba semanas en carpeta y contaba con el respaldo de parte importante del directorio, que valoró su conocimiento del medio, su metodología de trabajo y la capacidad de potenciar planteles jóvenes, una de las prioridades que se fijó Azul Azul para la etapa que viene.

Así, Universidad de Chile inicia una nueva era en la banca con Francisco Meneghini al mando, cerrando definitivamente el ciclo de Gustavo Álvarez y apostando por un entrenador que buscará devolverle identidad, regularidad y protagonismo al equipo en una temporada que asoma clave para el futuro deportivo del club.

