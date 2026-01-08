El mercado de fichajes chileno se mueve con intensidad de cara a la temporada 2026, y varios clubes de Primera División buscan reforzar sus planteles para afrontar los desafíos de la Liga de Primera, Copa Chile y competencias internacionales.

En este contexto, O’Higgins apunta a sumar refuerzos estratégicos que aporten experiencia y jerarquía, especialmente tras la partida del delantero argentino Maximiliano Romero.

El club rancagüino, aunque no se encuentra entre los más activos del mercado, busca jugadores que puedan adaptarse rápidamente al proyecto de Lucas Bovaglio, su nuevo director técnico.

Entre los nombres que han surgido en las últimas horas destaca un jugador chileno que no solo tuvo breve paso por la Selección Chilena, sino que también fue pretendido por clubes europeos en su momento. ¿Quién es?

Bastián Yáñez volvería al fútbol chileno tras su paso por Godoy Cruz

Se trata de Bastián Yáñez, delantero que en la última temporada defendió la camiseta de Godoy Cruz de Argentina —equipo que descendió a Primera Nacional tras 17 años en la máxima categoría—, quien según el periodista Jorge Rojas sería el refuerzo que reforzaría la ofensiva del Capo de Provincia.

Formado en Unión Española, Yáñez vivió momentos destacados en el fútbol chileno y llegó a estar en los planes de Blackburn Rovers de Inglaterra. Su nivel también lo llevó a ser convocado por Martín Lasarte a La Roja, donde disputó dos partidos ante México y El Salvador durante una gira por Estados Unidos.

El oriundo de Renca viene de disputar 28 partidos en el Tomba | FOTO: Marcelo Hernandez/Photosport

Con su incorporación, O’Higgins busca sumar velocidad y movilidad en el frente del ataque, apuntando a un equipo competitivo que pueda pelear en todas las competencias durante la temporada 2026.

En síntesis…

Bastián Yáñez, exseleccionado chileno y con paso por Godoy Cruz de Argentina, sería el nuevo refuerzo de O’Higgins.