Universidad de Chile hizo una gran temporada, pero no le alcanzó para ganar el título del Campeonato Nacional 2024. Los Azules tuvieron la oportunidad ante Everton pero empataron 1-1 en el Estadio Nacional, en un partido que tuvo polémica por el gol anulado a Leandro Fernández por falta previa.

Gabriel Castellón no ocultó su tristeza tras no poder quedarse con el título. “Obviamente estamos tristes, hicimos un gran esfuerzo durante todo el año al tratar de pelear el torneo. Obviamente la sensación es amarga, por no haber ganado, por no haberle podido dar una alegría a la gente que nos vino apoyar”, expresó.

El golero también tiene un sentir positivo por la campaña: “Sí también hay orgullo, porque el volver a que la U empiece a pelear los primeros lugares y el torneo hasta la última fecha, es donde la U se merece estar, con el equipo tratamos siempre de plasmar eso, durante todo el torneo. Nos quedamos con la sensación amarga, pero sí con la tranquilidad de que cada uno se entregó al 100″.

Luego fue consultado por el gol anulado: “Eso hay que preguntarle al árbitro, por qué lo anula, nosotros solamente nos enfocamos en tratar de revertir el resultado, que justo nos habían empatado. No hemos visto nada. El no ganar te deja con la sensación amarga, pero tranquilo, porque siempre entregamos el 100 de cada uno”.

Gabriel Castellón entregó su sentir tras la finalización del torneo. (Foto: Photosport)

La felicitación de Gabriel Castellón a Colo Colo

El guardameta cree que Universidad de Chile y el Cacique hicieron méritos para conseguir el título: “Ellos por la segunda rueda que hicieron totalmente a lo mejor merecían el título, como también nosotros que mantuvimos todo el año peleando los primeros lugares”.

Además, felicita al elenco Albo: “El que aprovechara la oportunidad se lo merece, la aprovecharon ellos, no pudimos ganar este partido para tirarlo a un partido de definición, también hay que saber perder. Hay que felicitarlos a ellos por ser campeones”.

Castellón avisa que aún pueden cerrar de buena forma la temporada: “Para nosotros todavía no termina, nos queda la final de Copa Chile. También podemos irnos como campeones y disputar la Supercopa”.

Por último se refirió a su performance: “Quedo tranquilo. Creo que hice un gran año. Mejoré las expectativas de muchas cosas que se hablaron, muchas cosas que se dijeron, muchas críticas antes de verme jugar. me queda la tranquilidad de que siempre me entregué al 100, hoy pude responderle a mis compañeros en momentos decisivos, pero no nos alcanzó. Vamos a tener que seguir trabajando un poquito más, para seguir mejorando”.