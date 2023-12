Cobreloa tiene en la mira a varios jugadores de experiencia para el firmar en el mercado de pases 2024. Los Zorros del Desierto quieren traer a lo mejor para la vuelta a Primera División.

Bolavip Chile adelantó que van a ir en búsqueda del volante Alejandro Camargo y, además, se sumará Tobías Figueroa con Ricardo Blanco. Ante ello, el goleador histórico Juan Covarrubias está contento por el inminente arribo de los tres futbolistas.

Covarrubias sabe que los nombres son de mucha experiencia y que le pueden dar algo importante a Cobreloa en 2024.

“Camargo me gusta mucho como juega. Tobías Figueroa jugó en Antofagasta harto tiempo, salió del país, y tiene nivel. Espero que ojalá les vaya bien por el futuro de la institución”, expresó Covarrubias en Bolavip.

Alejandro Camargo asoma como el futuro volante de Cobreloa (Photosport)

¿Está bien que Patricio Rubio haya rechazado a Cobreloa para 2024?

Patricio Rubio dejó pagando a Universidad de Chile y Cobreloa para la próxima temporada. El goleador decidió seguir en Ñublense para 2024 y, ante ello, Juan Covarrubias entregó su particular mirada.

“Es compleja la situación, pero creo que son las consecuencias que pasa los clubes. Por ejemplo, la gran mayoría de personas que me encuentro me dicen que Cobreloa no es el mismo de antes por la parte dirigencial, que es poco creíble por las cosas que han pasado”, explicó el eterno goleador.

Además, siente que “el destino lo pone uno y ahí va quedando la mala fama. Uno es cobreloino y eso va a quedando atrás. Sabe lo que es Cobreloa y tiene que volver a ser el equipo que era antes”.

En esa línea, Covarrubias está convencido que Rubio tiene razón en no haber llegado a Cobreloa. “Es una determinación personal. Pato Rubio está bien en Ñublense, está cómodo y está a gusto en la ciudad y por eso no quiere emigrar”, finalizó.