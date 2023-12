No fue una jornada fácil para Cobresal. Hizo el desgaste casi todo el año siendo puntero gran parte de las 30 fechas que dura el torneo, llegando a la última fecha con la primera opción: tenían que ganarle a Unión Española para levantar su segunda estrella, en el peor de los casos, empatar y esperar el desenlace del Huachipato-Audax Italiano. Pero, nada de eso pasó, perdieron y se quedaron con las manos vacías y con la posibilidad de que Gustavo Huerta no continue en el desierto.

En efecto, finalizado el encuentro, el entrenador minero golpeado por lo ocurrido en Santa Laura, dio a entender que no es seguro que permanezca en el club el próximo año.

“Me imagino porque eso no se ha conversado, quizás me estoy adelantando porque no sé si voy a seguir, pero el club deberá determinar qué hace con el plantel del próximo año“, aseguró.

Además, el estratega apuntó a la dirigencia en el sentido de que están los recursos para armar un plantel competitivo para competir internacionalmente.

Gustavo Huerta pone en duda su continuidad en Cobresal (Photosport)

“Este plantel y cuerpo técnico le ha generado 3,4 millones de dólares al club. Es algo que deberá destinarse a robustecer el equipo, porque todos sabemos cómo les ha ido a nuestros equipos en la Libertadores. No queremos ir a pasarla mal, independiente que esté yo o no”, afirmó.

Gustavo Huerta y el gol anulado a Cecilio Waterman

Cuando Cobresal caía por la cuenta mínima ante Unión Española, el delantero panameño Cecilio Waterman empató de cabeza, pero el VAR cambió las cosas y el árbitro del compromiso terminó anulando el tanto.

Gustavo Huerta aún no se convence del cobro. “Lo desconozco (qué cobró), se supone que el VAR por algo está, nos sentimos muchas veces favorecidos por alguna situación especial, hoy nos vimos perjudicados. Pero me carga echarle la culpa al árbitro por una determinación que tomen ellos, porque a veces son a favor y otras veces en contra”, cerró.

¿Cuál fue el premio para Cobresal este 2023?

Los Mineros al rematar segundos se clasificaron directamente a la zona de grupos de la Copa Libertadores de América junto al campeón Huachipato.