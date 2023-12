Cobresal dejó escapar su segundo campeonato ante Unión Española. El cuadro de Gustavo Huerta no pudo remontar la anotación de Stefano Magnasco y terminó la temporada como subcampeón a solo un punto del monarca Huachipato.

Una presentación para el olvido del elenco minero ya que en casi 98 minutos de juego solo logró concretar dos remates al arco del charrúa Nicolás Guirín. Lo que no pasó desapercibido para Claudio Palma.

El relator de TNT Sports lamentó la presentación del que había llegado como puntero del campeonato a la última fecha y con dos puntos de ventaja sobre su escolta.

La caída de Cobresal

“Una final no se puede jugar así. Había mucha ilusión. Cuánta desazón en los hinchas de Cobresal. Cuando tuvo que abrochar el campeonato no lo hizo. La mesa estaba servida y no lo aprovechó”, sentenció Palma.

Tras ello, tomó la palabra Claudio Borghi para describir los problemas del cuadro del norte en esta definición del campeonato.

“Tuvieron tres ausencias importantes. Cuando no hay banca, es como un país el equipo si no hay banca no funciona. Había mucha ilusión en el equipo del norte. Vino mucha gente pero lamentablemente no lograron cumplir el objetivo”, agregó el ‘Bichi’.