Gustavo Huerta sobre los juveniles "Están en cualquier cosa, muchos no saben ni contra quién juegan"

Gustavo Huerta es uno de los DT sensación del Campeonato Nacional 2023. El estratega tiene a Cobresal en el liderato de la competencia con 28 puntos, los mismos que Huachipato.

El DT hizo una preocupante reflexión sobre los juveniles en el fútbol chileno, ya que considera que varios no son apasionados por la profesión. Eso sí, primero partió valorando el paso de Hernán Torres, quien asumió en el Departamento de Ciencias Aplicadas, que busca potenciar el trabajo que se realiza en el fútbol formativo.

“Veo con mucha ilusión una información que Hernán Torres está trabajando en un laboratorio para que el jugador tenga un desarrollo integral en función de cómo llega a un primer equipo o a las selecciones Sub 15, Sub 17 y Sub 20. Leo que hay una alianza con una universidad para también desarrollar al maximo a nuestros jóvenes”, dijo en Todos Somos Técnicos.

Tras aquello planteó su gran preocupación: “Cómo nos ocupamos si ese jugador viene con pasión y vocación de ser futbolista. Hoy día lo que uno menos ve es pasión del jugador joven”.

Gustavo Huerta se refirió a la situación de los jóvenes en el fútbol chileno (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

En ese aspecto le llamó la atención a los juveniles: “Están metidos en cualquier cosa, muchos no saben ni contra quién juegan. Me ha tocado, les pregunto contra quién toca jugar, quién es el rival tuyo, cómo juega el puntero y de repente no tienen idea”.

