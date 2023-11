Harold Mayne-Nicholls le da feroz portazo a volver a presidir la ANFP: "El 2015 postulé y no me eligió nadie"

El fútbol chileno está inmerso en una grave crisis tanto en lo deportivo como en lo dirigencial y todos los ojos y las críticas se han ido hacia Pablo Milad, actual presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

A raíz de esto, el nombre de Harold Mayne-Nicholls ha comenzado a tomar fuerza como posible reemplazante de Milad entre los amantes del balompié nacional.

Y es que el director ejecutivo de Santiago 2023 ha recibido un sin fin de felicitaciones por su labor en la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

Mayne-Nicholls ha recibido un cúmulo de felicitaciones | FOTO: Dragomir Yankovic/Aton Chile

Sin embargo, el periodista que dirigió los destinos del fútbol chileno entre 2007 y 2011 tiró por la borda esta opción al ser consultado sobre este tema en una entrevista dada a Revista Ya.

“No tengo ningún interés ni ninguna gana”, declaró tajantemente el ex dirigente de fútbol chileno.

Agregando que “en el año 2015 o 2016, no me acuerdo, postulé para ser presidente de nuevo, me fue mal, no me eligió nadie”.

“No tiene sentido postular ahora, sabiendo que más o menos, los mismos que están hoy son los que estaban ayer… La página está dada vuelta”, cerró.

¿Hasta cuándo Pablo Milad es presidente de la ANFP?

Pablo Milad, actual presidente del fútbol chileno, se mantendrá en el cargo por los próximos cuatro años, es decir, hasta el 2026.