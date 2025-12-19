Harold Mayne-Nicholls respondió con dureza a los ataques de Sergio Jadue, quien reapareció públicamente desde Miami para cuestionar la crisis de la actual gestión de Pablo Milad en la ANFP. El exdirigente calerano aseguró que, de haber fallado en clasificar a un Mundial, habría renunciado de inmediato.

La polémica escaló cuando Jadue en podcast “¿De qué lado estás?” de Europa Beat, reflotó sus diferencias con Mayne-Nicholls, al cuestionarlo por estar imputado por presuntas irregularidades financieras en los Juegos Panamericanos.

Sergio Jadue reapareció en un podcast y prontamente contraerá matrimonio en Miami (Archivo).

Harold Mayne Nicholls trata de “delincuente” a Jadue

Ante las acusaciones, el exmandamás de la ANFP descartó cualquier tipo de diálogo con el calerano. Mayne-Nicholls restó validez a las palabras de Jadue, manteniendo la distancia con quien fuera su sucesor en el máximo organismo del fútbol chileno.

En conversación con Radio ADN, el excandidato presidencial le lanzó un duro palo a Jadue. “Yo no le contesto a delincuentes. Él no está en Estados Unidos de vacaciones, está porque cometió delitos. Mientras no devuelva todo lo que robó al fútbol chileno, no le contesto”, aseguró HMN.

El dirigente antofagastino también dedicó palabras a la gestión de Pablo Milad en el fútbol chileno. “Siempre se pueden hacer cosas mejores, pero tampoco es que todo haya sido horrendo. Hay cosas que deberían llenar de orgullo al país”, cerró.

