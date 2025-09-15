Sergio Jadue reapareció en junio con críticas al presidente de la ANFP, Pablo Milad. El exdirigente del fútbol chileno se encuentra en Estados Unidos desde 2015, luego de que se destaparan casos de corrupción en la FIFA. Todo este tiempo ha estado a la espera de la sentencia, la cual se ha pospuesto en múltiples ocasiones.

El calerano se comunicó hace un mes y medio con el comunicador chileno Milton Millas. De hecho, el comentarista reveló que Jadue le confesó su deseo de volver a la presidencia del balompié nacional.

“Ahora yo no entiendo por qué no terminan el juicio con él. Me dijo que iba a volver, que tenía 100 seguidores y que se iba a tirar de presidente del fútbol chileno de nuevo. Es optimista, está bien”, contó Millas en el podcast de The Clinic.

El exconductor radial además se refirió a la imagen del expresidente de la ANFP saliendo del país en 2015: “Yo nunca he visto un gallo más hecho pedazos en el aeropuerto que Jadue. Bajó 10 kilos en 15 días. Cuando se fue a Estados Unidos”.

¿Cuándo volvería Sergio Jadue a Chile?

Por el momento, todavía no se resuelve la situación de Sergio Jadue en Estados Unidos. En caso de salir favorable todo para el calerano podría regresar al país. Aquello se zanjará pronto.

Además, los delitos tributarios del exdirectivo en el país prescriben en el año 2026, por lo que según reportes tendría la intención de volver a Chile en el 2027.