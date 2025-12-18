Una noticia sorpresiva apareció este jueves en los medios nacionales respecto al siempre polémico Sergio Jadue, el expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) que se encuentra en Estados Unidos como testigo protegido por el FBI.

Cabe recordar que el oriundo de La Calera colaboró con la justicia norteamericana en el denominado ‘FIFA Gate’, el mayor caso de corrupción que sacudió al fútbol mundial en 2015.

Desde noviembre de aquel año que Jadue está viviendo en Miami, donde ha intentado rehacer su vida con cierta normalidad, incluso habría puesto un emprendimiento de yates.

Cabe recordar que el otrora timonel del fútbol chileno tampoco puede regresar a Chile por el momento, pues se ha aplazado en más de 16 ocasiones la lectura de su sentencia. Mientras que a partir de 2026 le empiezan a preescribir los delitos tributarios y de apropiación indebida en nuestro país.

Sergio Jadue lleva 10 años fuera de Chile. (Foto: Marcelo Hernández/Atonchile)

El amor le da una segunda oportunidad a Sergio Jadue

En medio de todo aquello, Sergio Jadue volverá a contraer matrimonio, dándose una segunda oportunidad en el amor, tras la separación con María Inés Facuse en 2019.

El ex dirigente, que llegó a ser vicepresidente de la Conmebol, se casará este viernes 19 de diciembre en Miami, según información de Radio ADN.

Si bien hasta el momento no se ha conocido la identidad de la afortunada, se sabe que es chilena y calerana. Incluso, en las últimas varios familiares habrían viajado a Estados Unidos para estar presentes en la ceremonia.

En síntesis