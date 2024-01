Hernán Caputto tuvo una estadía de tres meses como entrenador de Ñublense. El profesional de 49 años tenía la gran misión de reemplazar a Jaime García, DT muy querido en Chillán por su exitoso paso en los Diablos Rojos.

Tras la derrota del cuadro chillanejo por 1-0 ante Huachipato en el estadio Nelson Oyarzún en la penúltima fecha del Campeonato Nacional 2023, Caputto reaccionó ante los reclamos de los hinchas y lanzó una frase cuando le mencionaron al Búfalo. “¿Quién? ¿El indisciplinado de (Jaime) García?, ¿el que chupaba con los jugadores?”, señaló.

Después salió a pedir disculpas por aquella situación. Ahora, ya fuera del cuadro chillanejo, mencionó su experiencia en el club. “A decir verdad, en Ñublense nunca estuve grato, aguanté harto. Soy un tipo que tiene mucha paciencia, pero también tengo un límite y fue rebasado”, dijo en diálogo con Las Últimas Noticias.

El ex DT de La Roja Sub-17 volvió a mencionar al Búfalo: “Sin duda que un sector de la prensa y de la hinchada me hizo sentir desde mi llegada que Jaime García era su ídolo. Pero si lo cesaron y me fueron a buscar a mí es porque él no estaba cumpliendo con los objetivos del club y eso debieron entenderlo”.

Hernán Caputto asegura que la hinchada de Ñublense le hizo sentir que Jaime García era un referente (Foto: Photosport)

Hernán Caputto descarta amistad con Sergio Gioino

Hernán Caputto se refirió al momento cuando calificó de “indisciplinado” a Jaime García. “No debía haber reaccionado de esa forma luego de que un grupo de hinchas me fuera a increpar tras el increíble partido que perdimos con Huachipato. Yo hice al otro día una declaración y ahí quedó claro lo que le estoy diciendo”.

Por último, descartó tener una amistad con el presidente de Ñublense, Sergio Gioino: “Está claro que mucha gente en Chillán está en contra de los controladores del club, pero en este caso debo aclarar que no soy amigo de Sergio -fuimos compañeros en Provincial Osorno y nos respetamos- y él no es mi representante, porque lo es Sergio Morales y él me llevó a Ñublense”.