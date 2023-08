Cobresal es el solitario líder del Campeonato Nacional con 36 puntos y jugando a gran nivel, los dirigidos de Gustavo Huerta se afianzan en esa condición cuando estamos próximos a entrar en el último tercio del certamen.

No obstante, la igualdad del último fin de semana a dos tantos frente a Universidad Católica en el Estadio El Cobre del Salvador, dejó sensaciones amargas en las huestes mineras, tras un polémico penal sancionado por el árbitro, Fernando Véjar contra el atacante cruzado, Alexander Aravena.

Tras el compromiso, el entrenador de los albinaranjas, sostuvo de manera molesta, que a la ANFP no le conviene que su equipo sea campeón y por eso, una serie de cobros dudosos contra los suyos.

Bolavip Chile dialogó con un histórico de los cupríferos, Sergio Salgado quien comentó sobre el presente del equipo y por cierto, las dudas que generan algunos cobros.

Los primero, fue alabar el desempeño de Cobresal, pero que eso implica una gran responsabilidad. “Sí, es hasta ahora el equipo que mejor ha hecho las cosas, ¿O no? Aunque es una gran responsabilidad y hay que avanzar en lo que más se pueda, pues”, reconoció el ex atacante.

Sobre los dichos de Huerta y estas dudas que generan los jueces contra el puntero, el ex seleccionado nacional opinó lo mismo en relación a lo señalado por su ex compañero.

“No deja de tener razón Gustavo, en este caso. No es novedad, antes se comentaba que algunos árbitros no querían ir al Salvador y uno recuerda algunos dichos, que quizás pasa por ahí. A la ANFP le conviene que vaya a ser campeón un club grande, pero Cobresal hace rato está haciendo las cosas bien y a esta altura, ya no es un equipo chico“, afirmó.

Salgado y Huerta fueron compañeros en la tienda minera (Photosport)

En relación a lo que viene por delante, el goleador histórico aclara que “queda campeonato todavía, pero hay que seguir luchando hasta el final y sería lindo que fuese campeón. Sería lindo para mi, para otros colegas, también. Esperando ver lo que va a pasar”, manifestó.

Finalmente volvió a comentar el cobro del árbitro, pero que son situaciones especiales y lo importante es que el cuadro minero siga afianzándose en la condición que ostenta en el presente. “El penal medio dudoso, no fue tan claro. Son cosas del fútbol y vivir la realidad, en este caso seguir ganando y de local no perder”, cerró Salgado.