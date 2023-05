Histórico del fútbol chileno apuesta por la continuidad de Mauricio Isla: "Me gustaría verlo en..."

Mauricio Isla es el tema de la semana en el fútbol chileno. El Huaso, de golpe y porrazo, terminó anticipadamente su contrato con la Universidad Católica y ya el futbolista busca donde jugar en lo que resta de temporada ya sea en el país o en el extranjero.

El lateral derecho empieza a buscar opciones y AIM, empresa que representa a Isla, ya trabajar en opciones en España, Argentina, Estados Unidos y México según se enteró Bolavip Chile.

Uno de los históricos en el país como Miguel Ángel Neira quiere ver a ver a Isla en un lugar donde el lateral pueda sacar lo mejor de sí y, pese a su adiós repentino de Católica, el ex volante le coloca fichas al Huaso, ya que piensa que está preparado para rendir a sus 34 años.

Mauricio Isla está buscando un equipo para el próximo semestre en el fútbol chileno (Photosport)

“Siempre dije que Mauricio Isla tuvo buenos partidos jugando en la Universidad Católica y en algunos fue determinante. El de la Universidad Católica no era para él. Siento que está ‘impeque’ en sus condiciones físicas y que puede dar más un par de años“, dijo Neira.

El exjugador de la UC fue claro en su postura con Isla y cree que sólo puede ir a un club en la Chilean Premier League. “Si no queremos que él se vaya del fútbol chileno, me gustaría verlo en Colo Colo o que se vaya a Estados Unidos o México. Acá en Chile es Colo Colo, porque ir a otro equipo no le hará bien“, agregó.

Neira le tiene tanta fe al Huaso en el Cacique que se atrevió a decir que: “Creo que Isla si se se va a Colo Colo va a recuperar todo su nivel, porque físicamente se ve bien”.