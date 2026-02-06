Huachipato sufrirá en su compromiso ante Universidad de Chile y no por razones futbolísticas. En la antesala del polémico juego, la directiva del cuadro sureño preveé una compleja situación.

¿Qué pasó? Debido a que el duelo se jugará sin público, la cúpula acerera dejará de percibir una importante cifra de dinero. Así lo manifestó su controlador, Hernán Rosenblum, en conversación con Radio ADN.

Según detalló el dirigente, el monto es millonario. A raíz de eso, puso el grito en el cielo por la determinación de las autoridades: el conjunto de Las Higueras tendrá que activar un plan de emergencia.

“Lo que se deja de ingresar es aproximadamente entre 80, 90 o hasta 100 millones de pesos. Nosotros lo habíamos definido según el valor de las entradas”, comenzó señalando.

Tras ello, indicó: “Pero lo que más duele es que tenemos abonados a los que no les podemos responder en momentos como estos. Obviamente vamos a tener que ver la forma de resarcir a la gente”.

Huachipato sufrirá una pérdida económica ante Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Huachipato sufre ante Universidad de Chile

Finalmente, el mandamás del elenco de Talcahuano advirtió de la problemática que tendrá que ser resuelta en los próximos días. Una teleserie que no ayudó a nadie en el fútbol chileno.

“Es solo pérdida en lo monetario. Después del partido tendremos que sentarnos a discutir cómo cubriremos el déficit que se va a generar. Aquí sale dañado el fútbol en general”, cerró.

