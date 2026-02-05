Universidad de Chile tiene prácticamente confirmada la fecha para visitar a Huachipato por la Liga de Primera 2026. A falta de oficialización, el duelo se disputará en su programación inicial.

Tal como trascendió, el plan del elenco local es realizar el compromiso el domingo 8 de febrero, a las 12:00 horas, en el Estadio CAP-Acero de Talcahuano. Ello fue ratificado por la Delegación Presidencial del Biobío.

El representante de tal entidad, Eduardo Pacheco, conversó con La Tercera y entregó pormenores de las condiciones del espectáculo. Todo indica que no habrán más modificaciones para el polémico enfrentamiento.

“La directiva del Club Deportivo Huachipato se acercó a conversar con el equipo de la Delegación Presidencial Regional, para manifestar una problemática que había surgido porque no tienen otro estadio a disposición“, lanzó.

“Nos dispusimos a escuchar nuevas propuestas y es así que, durante esta mañana, el Club Deportivo Huachipato ha ingresado una nueva propuesta donde se habla de un partido el mismo domingo, a las 12 horas“, agregó.

Universidad de Chile y Huachipato jugarán sin público. (Imagen: Photosport)

Radical vuelco entre Universidad de Chile y Huachipato

Finalmente, el delegado presidencial mencionado aseguró que la idea es que el duelo no cuente con hinchas. Ni azules ni acereros podrán decir presentes en Las Higueras.

“Sin público y con un dispositivo de seguridad especial, a propósito del cerro aledaño que se encuentra en toda esa zona (…) van a desplegar un carro de bomberos para que se pueda tener a disposición brigadistas”, detalló.

En resumen: