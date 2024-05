El técnico de la selección chilena afirma que no es tema de que juegue en La Roja un futbolista sin minutos en su club.

"Le puedo hacer un lugar en la Selección que en su club no tiene": Ricardo Gareca considera a jugador de la U

El entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca, culminó una semana donde atendió a la mayoría de los medios de comunicación y fue en conversación con Círculo Central donde confesó su debilidad por un jugador de Universidad de Chile.

El Tigre reconoce que respeta al jugador número 10, a ese talentoso que pide la pelota, que elude rivales, que enamora con su técnica y consultado por ese jugador en Chile, apuntó a Lucas Assadi, el mismo jugador que el DT de la U, Gustavo Álvarez no consideró para el último Clásico Universitario.

“Assadi es un chico que me gusta, me gustan los enganches, los jugadores que conducen, esta raza en el fútbol no es que haya desaparecido, pero cada vez más ocupan otras posiciones”, afirma el Tigre.

Ricardo Gareca con Lucas Assadi a lo Marcelo Bielsa con Javier Mascherano

¿Por qué el DT de la selección chilena considera a un joven jugador que tiene pocos minutos en la temporada?

Algo parecido a lo que ocurrió en Argentina con Marcelo Bielsa y un juvenil Javier Mascherano, algo que explica el propio Ricardo Gareca.

Ricardo Gareca alucina con Lucas Assadi

“Assadi te digo porque me lleva a considerar un chico que no tiene tanta continuidad en la U, que está haciendo una campaña sensacional y por ahí el DT lo tiene en consideración, pero no para darle una continuidad desde el arranque”, explica.

Y en esa misma línea no tiene tapujos en confesar que “me lleva a considerarlo porque quiero encontrar esa función de enganche y bueno, al chico le veo cosas interesantes, no tiene lugar en el equipo y por ahí se gana un lugar en la Selección”.