Humberto Suazo vive días de felicidad con San Luis de Quillota en la Primera B, club que actualmente marcha primero y con serias chances de concretar un anhelado y esperado ascenso a la Primera División.

La llegada de Chupete a Quillota no solo ha revolucionado al equipo por su calidad, sino que por el mensaje que el mismo jugador trata de comunicar a las nuevas generaciones del fútbol chileno, según explicó él mismo en LUN.

“Claro que han cambiado, pero eso pasa en todos lados. Lo que sí, es que en los equipos que he estado, he intentado, en base a mi experiencia, hablarles a los más jóvenes. A veces no es fácil, pero yo siempre les digo que esto es constante, que día a día hay que demostrar lo que uno vale y lo que uno juega. Y no por tener uno o dos partidos buenos vas a ganar todo”, dijo Suazo.

Chupete sigue anotando y se mantiene vigente a los 42 años. | Foto: Photosport

El ex Colo Colo se puso como espejo para explicar: “A mí me costó bastante, empecé a madurar más tarde. Entonces, eso es lo que le digo a la gente más joven: que aprovechen sus cualidades y que tengan claro que el que mejor llega no es el que llega y tiene éxito, sino el que más se esfuerza y hace las cosas bien.

“Y, con el tiempo también, hay que darse cuenta de que el talento no alcanza, son otras las cosas que para un futbolista profesional son hasta más importantes”, complementa el talentoso delantero nacional.

A sus 42 años, Humberto Suazo quiere vivir el fútbol desde la enseñanza y vaya que puede, ya que más de 300 goles avalan una carrea exitosa donde supo quedar marcado en la historia de clubes como Colo Colo y Monterrey.