Este domingo, se llevará a cabo uno de los duelos más atractivos de la sexta fecha del Campeonato Nacional de Primera División. Universidad de Chile, segundo en la tabla, visita a Cobreloa, quienes marchan en el tercer puesto.

Un partido que promete y para eso, en BOLAVIP CHILE conversamos con un histórico del cuadro naranja, como lo es el ex atacante, Juan Carlos Letelier, quien espera que el equipo nortino pueda hacer un buen cotejo y que la localía sepa imponerse.

“Esperamos hacer un buen partido, a pesar que la U viene haciendo buenos partidos, más que nada sacando buenos resultados. Esperar que Cobreloa ejerza bien en Calama su opción de local y pueda ganar el compromiso porque ahí si estaríamos cerca de la punta”, apuntó Letelier.

Además, el ex jugador mundialista entregó detalles al respecto de cómo será el partido, en ese sentido instó al cuadro minero que conserve la tranquilidad durante el desarrollo del equipo, porque el equipo de Gustavo Álvarez presionaba constantemente.

“La Chile viene haciendo un fútbol donde te presiona arriba y en eso, Cobreloa tendrá que tener la calma y tranquilidad de no desesperarse. Salir jugando bien, no dejar espacio, porque si no, la U será letal para Cobreloa. Lo esencial será pararse bien en los primeros minutos”, sentenció el ex goleador.

JC Letelier ganó dos títulos con Cobreloa en 1982 y 1985 (Archivo)

JC Letelier aconseja a Emiliano Astorga

De paso, el ídolo loíno entregó un especial consejo al entrenador de Cobreloa, Emiliano Astorga y va de la mano en que por ningún motivo se le ocurra marcación al hombre.

“Tiene que ser zona, porque en Calama no puedes marcar al hombre, vas a desgastar a los jugadores. Además, ellos se moverán mucho y la diferencia será que la altura pueda afectar, aunque ya no afecta mucho, pero lo importante es mantener la calma y trabajar bien el partido para poderlo ganar”, cerró Letelier.

¿Cuándo vuelve a jugar la U en el campeonato?

Este domingo 31 de marzo a contar de las 18 horas, los azules se medirán ante Cobreloa en condición de visita en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.