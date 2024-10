Cobreloa consiguió un importante triunfo ante Deportes Copiapó. El cuadro loíno goleó 4-1 al León de Atacama y se ilusiona con zafar del descenso, lo que hace soñar a una ídolo del club.

Ese es el caso de Juan Covarrubias. La leyenda del conjunto de Calama conversó con BOLAVIP CHILE y analizó la victoria ante el equipo de Hernán Caputto. Mantiene fe en la salvación.

“Había que dar un paso, la confianza está. Lo más importante igual es hacer goles, que es lo que faltaba, para así achicar la brecha que puede haber al final del campeonato de los goles. Pueden ser importantes”, lanzó.

Y es que tal como dice el mítico delantero Cobreloa, el club estaría perdiendo la categoría por diferencia de goles. Tiene el mismo puntaje que Unión La Calera, pero es inferior en el resumen de tantos anotados contra los recibidos.

Tras ello, le envió un mensaje a Christian Bravo: no puede perder la cordura en un duelo tan crucial. “Hay que contar hasta mil, si se puede, para no salirse. Te deja con un jugador que es importante en el equipo. No debería pasar”, lanzó.

Juan Covarrubias sueña con la salvación de Cobreloa.

Una compleja visita

Luego, el goleador histórico de los loínos anticipó el próximo compromiso del equipo: de visita ante Deportes Iquique. Será complejo derrotar a un elenco que está luchando por ir a Copa Libertadores.

“Juega bastante bien de local. Yo lo vi con Ñublense acá (en Calama), no es lo mismo cuando juega en casa”, adelantó.

“Pero igual César va a tener unas semanas para trabajar tranquilo y darle más ordenamiento al equipo. Se vio mucho mejor que otras veces”, concluyó.

Cuándo juega Cobreloa

El próximo duelo de los albos será contra Deportes Iquique. Se jugará el domingo 20 de octubre, desde las 17:30 horas, en el Estadio Tierra de Campeones.