Colo Colo puede sufrir un duro golpe al orgullo en el presente mercado de fichajes. ¿La razón? Juan Martín Lucero tiene negociaciones avanzadas con Universidad de Chile.

A pesar de estar identificado con el cuadro albo, el archirrival pisó el acelerador y lo sacará de Fortaleza durante las próximas horas. Ello generó una importante reacción en el Estadio Monumental.

En conversación con BOLAVIP Chile, fue Gabriel Mendoza el encargado de destruir al experimentado atacante de 34 años. No le perdonó transar con el enemigo deportivo.

“No me interesa, porque abandonó el barco y esos jugadores que abandonan el barco, sobre todo a la institución más grande de Chile, no se merecen el respeto“, lanzó.

Luego, sobre el inminente refuerzo de Universidad de Chile, agregó: “Hablar de él, cuando abandonó el barco teniendo contrato vigente por ganarse unas lucas más… da muchas vueltas. Lamentable”.

Gabriel Mendoza fulminó a Juan Martín Lucero: puede llegar a Universidad de Chile tras jugar en Colo Colo. (Imagen: Archivo)

De Colo Colo a Universidad de Chile

Finalmente, Coca Mendoza analizó el caso Octavio Rivero. Para el retirado futbolista, el artillero uruguayo no significó tanto para los de Macul, por lo que puede ser considerado como una excepción.

“Aquí no marcó mucho. Hizo las cosas bien, pero no marcó mucho en Colo Colo“, concluyó el símbolo de los albos. Este último también está en la órbita de los azules.

En resumen: