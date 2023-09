El atacante Iván Zamorano marcó una época en el fútbol chileno y sus goles le valieron para dar el salto a Europa, donde pudo defender la camiseta de grandes clubes, como: Real Madrid e Inter de Milán, entre otros.

Además, Bam Bam, como le apodaban, fue vital con sus goles en la Selección Chilena, los cuales ayudaron para lograr la clasificación al Mundial de Francia 1998, donde pudo llegar hasta los octavos de final de la cita planetaria.

Esta vez, Zamorano participó de un entretenido ‘Ping Pong’ junto al Youtuber argentino Ezzequiel, y respondió tajantemente a varias preguntas. ¿Qué pasó? Dejó unas picantes respuestas.

LAS RESPUESTAS DE BAM BAM

El artillero que jugó en Colo Colo dejó con la boca abierta a todos al responder la reconocida pregunta sobre ¿Quién fue su mejor socio en una cancha?.

“Tuve varios, voy a elegir a Marcelo Salas”, lanzó uno de los máximos goleadores históricos de la Roja.

Con Salas formaron la reconocida dupla Sa-Za | Foto: Archivo

En el largo cuestionario obviamente hay respuestas que no le gustarán a todo el mundo, pero el ex delantero no le tuvo miedo a nada.

Ante la consulta de Ezzequiel sobre el equipo que nunca hubiese jugado en su vida, Zamorano no dudó. “Universidad de Chile”, sentenció.