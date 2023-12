Hernán Caputto protagonizó una polémica al lanzar una grave frase sobre Jaime García. “¿El indisciplinado de García? El que chupaba con los jugadores”, le dijo a un hincha tras la derrota 1-0 de Ñublense ante Huachipato.

El entrenador le pidió disculpas al Búfalo de manera pública y privada tras los dichos. García dio por superada la situación, pero reconoció que cuando vio las imágenes sintió un enojo grande.

“El responder creo que daba el sí a lo que, a lo mejor, podían haber estado hablando. Lo di vuelta al tiro. Pero no te voy a mentir, ese domingo sentí mucha rabia, el lunes mucha rabia, demasiada rabia”, expresó en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“Después llega un momento en la vida que todo se va alineando y todos cometemos errores. Si no hablé en su momento de nada, no lo voy a hacer nunca”, añadió el oriundo de Cartagena.

El Búfalo explicó por que no quiso contestar al ex DT de la Roja Sub 17: “Obviamente él me llamó, me mandó un mensaje. En su momento sentía que no tenía que responder porque podía responder algo que no iba a ser adecuado”.

Jaime García aseguró que sabe de dónde vienen las palabras de Hernán Caputto

El DT de exitoso paso en los Diablos Rojos da por superado el tema: “Todo se decanta solo. Yo soy un tipo que perdono. No sé si es un defecto, yo perdono muy rápido. Eso les consta a jugadores, dirigentes, que todos nos equivocamos”.

“¿Sabes cuando hay códigos? Cuando las cosas se hacen. ‘No, es que rompió códigos’. Conmigo no rompió códigos, no me siento identificado con lo que se dijo y tampoco voy a ser juez de nadie ni voy a salir hablando mal de él”, agregó.

Jaime García avisó que sabe del lugar que viene lo que dijo Hernán Caputto: “Sé que no son palabras de él, sé absolutamente de dónde vienen. Ya pasan las cosas. Él tiene familia, yo tengo familia, pasó y ya está. Se quedó atrás, no tengo que salir desmintiendo nada porque no me interesa”.

Jaime García expresa su sentir tras las palabras de Hernán Caputto (Foto: Photosport)

También aclaró sus anteriores dichos: “Cuando dije dos pasos arriba no era por un tema de ser agrandado. No, era porque tenía que salir rápido de esto. Esto es fútbol, Lo otro es para la junta de vecinos”.

El Búfalo abrió la puerta para charlar en el futuro con su compañero de profesión: “Ese cruce no había para qué, ya se dijo, me pidió las disculpas correspondientes. No le quise responder nada porque no era el momento, estaba muy caliente, dije que todo se decantará en su momento dado, ya en algún momento me lo cruzaré, conversaremos, pero ya está”.