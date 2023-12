Jaime García otra vez coquetea con la posibilidad de dirigir a Universidad de Chile: "Esa conexión con el hincha me la he ganado"

Uno de los grandes invitados a la premiación de los mejores de la temporada 2023 que organiza TNT, es sin lugar a dudas, Jaime García, el que se encuentra sin club, pero es uno de los entrenadores más apetecidos en el medio local.

Por eso no sorprendió la pregunta que le hizo un periodista en la alfombra roja, donde se dejó constancia de la preferencia del hincha de Universidad de Chile para que sea el reemplazante de Mauricio Pellegrino.

“Feliz, esa conexión con el hincha me la he ganado por mi forma de ser, contento de donde me llamen, tengo que demostrar más allá de haber ganado cosas importantes”, indicó.

Igualmente García aclara que no sólo se siente preparado para dirigir a la U, es más le consultaron también por Colo Colo.

“Yo estoy abierto a todo, dirigir y entregarme, tener la oportunidad de dirigir a un grande del fútbol chileno, ¿por qué no?”, afirmó.

Jaime García asegura que está capacitado para dirigir a la U o a Colo Colo.

Respecto a si hay ofertas concretas para dirigir el 2024, García aclara que “acercamientos hay, pero hay que esperar que me llamen y también haya algo donde yo esté feliz para dirigir y esté contento que es lo más importante”.

Para el final, el ex Ñublense transparenta que sólo quiere dirigir y no se cierra a nada. “Todos los equipos. Si es de provincia, si es de Santiago, me siento muy capacitado”, cerró.

Jaime García y su viaje por Europa

El entrenador destacó lo que vino para él luego de salir de Ñublense, donde pudo compartir con Alexis Sánchez y Claudio Bravo en el Viejo Continente.

“El cierre de año fue bueno, espectacular, salí, viajé, disfruté. Me atendieron grandes personas del fútbol que fue Claudio (Bravo), Alexis (Sánchez), (Guillermo) Maripán, Manuel (Pellegrini). Esas cosas me ponen contento. Creo que nadie me ha preguntado del viaje que es lo más significativo para mí”, confesó.

Jaime García cierra la polémica con Hernán Caputto

El entrenador fue escueto asegurando que “estoy dos pasos más arriba, dos pasos siempre más arriba. Me paro, me sacudo y voy para delante de nuevo”.