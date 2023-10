Este martes 31 de octubre la selección chilena de fútbol femenino salta a la cancha con el objetivo de buscar el oro en los Juegos Panamericanos 2023. El elenco comandado por Luis Mena se mide ante Estados Unidos desde las 20:00 horas. Sin embargo, el crucial duelo ha pasado a segundo plano por un problema administrativo que complica a la escuadra nacional.

Esto radica en que la fecha FIFA termina justamente este 31 de octubre. Por lo que antes del inicio de la competición, en Chile sabía que hay cuatro jugadoras que deben retornar con sus respectivos equipos en Europa. En total son cuatro las futbolistas que asumieron este riesgo: Camila Sáez, Karen Araya, Antonia Canales y Christiane Endler.

Desde el cuerpo técnico tenían claro que sus pupilas podrían ser sacadas del equipo y se aceptó el riesgo. Las defensoras recibieron el permiso respectivo. Pero no fue así con las goleas. En la selección se asumió la perdida de Endler, ya que el próximo domingo 5 de noviembre juega contra el Paris FC por el liderado de la Primera División de Francia. Por lo que se confiaba en que Antonia Canales podría continuar. Principalmente porque Valencia dio su palabra para permitir que la jugadora permanezca representando a Chile.

Christiane Endler jugaría su último partido ante Estados Unidos (Photosport)

El tema es que su reemplazante Enith Salon sufrió una lesión en el menisco de su rodilla derecha el pasado 21 de noviembre en el empate 2-2 contra Real Betis. En primera instancia se indicó que solo sería un golpe, pero los exámenes determinaron una lesión grave por lo que fue incluso sacada de la convocatoria de la selección de España para los duelos en la Liga de Naciones ante Italia y Suiza.

Ahora Valencia debe jugar contra Sporting Huelva por la liga local (4/11) y también la Copa de la Reina ante Juan Grande (8/11). Por lo que necesitan el retorno de la goleta nacional, lo que a su vez impide que pueda defender a la Roja femenina ya que el viernes 3 de noviembre se juega tanto la medalla de bronca como la de oro.

La crítica de Jean Beausejour

Ante esto el bicampeón de América, Jean Beausejour criticó duramente a la ANFP por su forma de llevar el tema. Incluso hizo la comparación con la selección masculina y lo que esto significaría.

“No me gusta comparar pero hay que hacerlo acá. Si esto hubiese ocurriera en la selección masculina, cómo estaríamos rasgando vestiduras y buscando responsables“, enfatizó el ahora tenor de Radio ADN. “Ha pasado tan piola el nivel de improvisación con esto que para mi no resiste análisis. Cómo en una situación tan importante estamos pendiente de perder en medio de la competencia a nuestra portera y capitana”, disparó fuerte y claro.

A sus dichos también se sumaron sus colegas en el panel, quienes hicieron una amplitud del costo para Chile al perder a sus dos referentes en el arco. “El puesto es muy importante. Estamos perdiendo a las dos árquelas. No resiste análisis”, agregó Leo Burgueño.

De momento se hace las gestiones a último minuto para sumar a Gabriela Bórquez. La portera de Universidad de Chile participó en los microciclos de Mena y sería el as bajo la manga para asumir en el puesto.

¿Cuándo juega Chile vs Estados Unidos?

El partido por las semifinales del fútbol femenino entre Chile y Estados Unidos esta fijado para este martes 31 de octubre a las 20:00 horas. El duelo se disputará en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

La Roja femenina llega tras conseguir 6 puntos en el grupo A (venció a Paraguay 1-0 y a Jamaica por 6-0). En tanto las norteamericanas lideraron el grupo B con tres triunfos. Inclusive en el último partido golearon por 4-0 a Argentina.

Cabe consignar que el duelo se podrá seguir a través de TVN, Chilevisión y Canal 13. También estarán disponibles las opciones por TNT Sports, Zapping, DSports, CDO y Panam Sports Channel. De ganar Chile, pasará a la final del próximo 3 de noviembre para jugar por la medalla de oro. De caer, disputará la presea de bronca ese mismo día.