Jean Meneses regresó a Chile tras 7 años en el extranjero. El quillotano fichó en Deportes Limache, en donde tuvo su debut el día de ayer y que además convirtió un golazo en la derrota por 3-2 frente a Coquimbo Unido.

El delantero proveniente de Vasco Da Gama firmó hasta fines de 2026 con el elenco rojinegro. Y el día de ayer post partido, aclaró públicamente su verdadera razón por la que tomó la decisión de volver a Chile.

“Me pone contento volver a jugar en Chile… Todo esto es por mi familia y quiero aprovechar al máximo la oportunidad”, declaró “Takeshi” luego de la derrota frente a los piratas.

Este es su tercer paso por un equipo chileno, ya que Meneses fue formado en San Luis de Quillota, para luego jugar en el campeón del ascenso, Universidad de Concepción.

El ex Toluca anotó un golazo el día de ayer en la semifinal de la Supercopa para poner el empate 1-1. Pero lamentablemente los piratas aprovecharon un vergonzoso error del portero limachino para ponerse en ventaja y luego con un penal cometido por Alfonso Parot, Lucas Pratto pondría el 3-2 para sentenciar el partido.

Jean Meneses volvió a Chile después de 7 años

“Creo que hoy se vio reflejado y espero seguir creciendo. Venía de un año donde no había tenido muchos minutos”, explicó el extremo de 32 años, tras su poca regularidad en Brasil. Lo que terminaría como consecuencia en su regreso al país.

¿Qué desafíos vienen para Jean Meneses?

Deportes Limache iniciará la Liga de Primera recibiendo a Colo Colo en el Estadio Elías Figueroa Brander en Valparaíso, el próximo sábado 31 de enero a las 12:00 horas. Por otro lado también jugarán la Copa Chile y la nueva Copa de la Liga este 2026.

En síntesis

Regreso con gol: Tras 7 años en el extranjero, Jean Meneses debutó en Deportes Limache anotando un golazo en la derrota 3-2 ante Coquimbo Unido por la Supercopa.

Motivación personal: El delantero de 32 años, proveniente de Vasco da Gama, firmó hasta 2026 buscando regularidad y priorizando la cercanía con su familia tras sus pasos por México y Brasil.