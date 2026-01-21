Joaquín Montecinos comienza una nueva etapa en su carrera y lo hace con la camiseta de Deportes Limache, luego de un complejo periodo marcado por su frustrada llegada a Colo Colo y su salida de O’Higgins.

En conversación con La Tercera, el atacante abrió su corazón y abordó sin rodeos los episodios que marcaron los últimos meses de su carrera.

El exseleccionado chileno dejó en claro que, pese a las críticas y cuestionamientos, mantiene firme su forma de enfrentar la profesión. “Siempre he sido decidido con mis decisiones. No soy de arrepentirme porque sé muy bien lo que estoy haciendo. Hubo un mal manejo, ustedes ya lo saben, ya les he explicado lo que pasó. Ya está, ya pasó”, afirmó, dando por cerrado el capítulo más turbulento de su trayectoria reciente.

Joaquín Montecinos sorprendió a todos al transformarse en nuevo refuerzo de Deportes Limache (Foto: Photosport)

Montecinos también expresó su motivación por este nuevo desafío y valoró el proyecto que encontró en su nuevo club. “Quiero volver a nacer en el fútbol y sentir esas sensaciones de cuando recién comencé, de querer comerme el mundo. Llego a un club que viene en crecimiento. Estoy muy contento, con muchas ganas. Se viene un desafío muy importante, la Supercopa inmediatamente”, sostuvo.

La salida de O’Higgins y el nuevo foco en Limache

Respecto a su quiebre con ‘Paqui’ Meneghini en O’Higgins, el atacante optó por un tono conciliador, lejos de la polémica. “Está todo claro respecto a lo que sucedió. Siempre voy a respetar a las personas. Independiente de lo que pasó, le tengo mucho cariño a Paqui. Estuvimos en dos ocasiones juntos y lo que pasó se conversó”, aseguró.

El delantero también reconoció que el último semestre fue especialmente difícil, al quedar fuera del radar futbolístico, situación que hoy busca revertir con trabajo y constancia. “Fueron seis meses en que no estuve en la órbita y tengo que volver de la mejor manera”, confesó.

Finalmente, Montecinos remarcó que su prioridad hoy está lejos de la polémica y completamente enfocada en su reconstrucción personal y profesional. “Hoy estoy enfocado en lo mío. Mi preocupación es volver a mi mejor versión. Mi foco es 100% mi vida, mi familia y lo que voy a hacer futbolísticamente en Limache”, cerró, ilusionado con escribir un nuevo capítulo en su carrera.



DATOS CLAVE

Joaquín Montecinos es el nuevo refuerzo de Deportes Limache tras salir de O’Higgins y rememoró su frustrado paso a Colo Colo.

El delantero busca “volver a nacer” y disputará inmediatamente la Supercopa.