Joaquín Montecinos rompió el silencio tras su salida de O’Higgins de Rancagua y explicó en detalle las razones que lo llevaron a continuar su carrera en Deportes Limache, club que apostó por él en un momento complejo de su trayectoria. El exseleccionado nacional reconoció que no fue una decisión sencilla en un comienzo, pero que la confianza recibida terminó siendo clave para dar el paso.

“Estoy muy feliz, porque pensé que iba a ser una decisión más complicada en un principio, pero la confianza que me ha brindado el club ha sido esencial”, señaló el exjugador de Audax en diálogo con Radio ADN, dejando en claro que su prioridad era encontrar un lugar donde pudiera volver a sentirse importante tras un largo periodo con pocos minutos en cancha. En ese sentido, destacó que llegar a un club donde lo quieren fue determinante para continuar su carrera.

Joaquín Montecinos ficha por Deportes Limache tras dejar con polémica a O’Higgins de Rancaua (Foto: Photosport)

El extremo fue consultado sobre si en Limache encontró un respaldo que no tuvo en O’Higgins, algo que matizó con cuidado. “No creo que sea eso”, explicó, apuntando más bien a la claridad del proyecto deportivo que le presentaron los tomateros. Según relató, recibió varios llamados, pero supo identificar dónde existía un real interés por contar con él y darle un rol protagónico.

Montecinos valoró especialmente la cercanía con la dirigencia y el cuerpo técnico de Deportes Limache, factores que terminaron inclinando la balanza. “Tomé la decisión de ir a Limache por la confianza que me brindó el presidente y el cuerpo técnico”, afirmó, resaltando que ese respaldo fue algo que necesitaba en esta etapa de su carrera.

Joaquín Montecinos rompe el silencio y habla de su polémica salida de O’Higgins

Respecto a su polémica salida de O’Higgins, el jugador reconoció que su paso por Rancagua dejó aprendizajes importantes, aunque no escondió su molestia por cómo se manejaron ciertas situaciones. “Hay muchas cosas que se hicieron mal, pero cuando a uno le pasan este tipo de situaciones se empieza a dar cuenta de cómo se maneja el fútbol y uno aprende”, sostuvo.

El formado en Audax Italiano recalcó que, lejos de derrumbarse, estos episodios lo han fortalecido: “Mi carrera ha sido bastante luchada y ante la adversidad siempre he salido adelante”, comentó, asegurando que en Limache trabajará más fuerte que nunca para volver a su mejor nivel futbolístico.

Finalmente, Montecinos fue enfático en aclarar que nunca se negó a jugar por O’Higgins y que siempre actuó con transparencia: “Fui súper transparente y no le mentí a nadie”, cerró, señalando que solo expresó lo que estaba ocurriendo internamente y que, a su juicio, terminó siendo castigado en exceso. Ahora, con un nuevo desafío por delante, busca dejar atrás la polémica y reencontrarse con su mejor versión en Deportes Limache.

DATOS CLAVE

Joaquín Montecinos fichó por Deportes Limache tras su salida de O’Higgins de Rancagua.

El extremo nacional descartó haberse negado a jugar por el cuadro rancagüino durante su paso por el club.