Deportes Limache fue sin dudas uno de los clubes que más sorprendió este 2025 en la Liga de Primera. Fue su primer año en el fútbol de honor y no solo mantuvo la categoría, sino que estuvo a solo minutos de conquistar la Copa Chile cayendo en penales frente a Huachipato tras un agónico empate en los descuentos.

El cuadro ‘Tomatero’ quiere ahora mejorar lo realizado este 2025 y, tras permanecer en la máxima categoría del balompié nacional, comenzó a reforzarse con todo de cara a la próxima temporada.

Joaquín Montecinos se transforma en nuevo refuerzo de Deportes Limache.

Según información que maneja BOLAVIP, los ‘Cerveceros’ ya tienen todo acordado con Joaquín Montecinos, jugador que este año defendió los colores de O’Higgins de Rancagua cuyo vínculo se cortó en octubre del presente año por mutuo acuerdo.

Los números de Joaquín Montecinos en 2025

Entre Liga de Primera y Copa Chile, Joaquín Montecinos disputó con el ‘Capo de Provincia’ un total de 1.372 minutos durante 22 encuentros, en los que registró tres goles, dos asistencias y cuatro tarjetas amarillas.

DATOS CLAVE