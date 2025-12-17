Deportes Limache fue sin dudas uno de los clubes que más sorprendió este 2025 en la Liga de Primera. Fue su primer año en el fútbol de honor y no solo mantuvo la categoría, sino que estuvo a solo minutos de conquistar la Copa Chile cayendo en penales frente a Huachipato tras un agónico empate en los descuentos.
El cuadro ‘Tomatero’ quiere ahora mejorar lo realizado este 2025 y, tras permanecer en la máxima categoría del balompié nacional, comenzó a reforzarse con todo de cara a la próxima temporada.
Según información que maneja BOLAVIP, los ‘Cerveceros’ ya tienen todo acordado con Joaquín Montecinos, jugador que este año defendió los colores de O’Higgins de Rancagua cuyo vínculo se cortó en octubre del presente año por mutuo acuerdo.
Los números de Joaquín Montecinos en 2025
Entre Liga de Primera y Copa Chile, Joaquín Montecinos disputó con el ‘Capo de Provincia’ un total de 1.372 minutos durante 22 encuentros, en los que registró tres goles, dos asistencias y cuatro tarjetas amarillas.
DATOS CLAVE
- Deportes Limache acordó el fichaje de Joaquín Montecinos para reforzar su plantel en la próxima temporada.
- El delantero Joaquín Montecinos disputó 1.372 minutos en 22 encuentros durante el año 2025 con O’Higgins.
- El club Deportes Limache mantuvo la categoría y fue subcampeón de la Copa Chile este 2025.