Universidad de Chile tuvo un partido para el olvido el día de ayer frente a Deportes Limache, donde comenzó perdiendo, después dio vuelta el marcador y en los minutos finales vio cómo se le escaparon tres puntos en la Liga de Primera 2026.

Una de las malas noticias que tuvo el cuadro azul durante el encuentro ante los limachinos fue la salida de Lucas Assadi, quien en una confusa jugada con Joaquín Montecinos sintió molestias y tuvo que ser reemplazado.

¿Llega al Superclásico? | Foto: Photosport

Fue el propio Montecinos quien dio la cara en zona mixta y fue consultado por la jugada que terminó sacando al astro azul del partido: “No sé qué pasó, no sé si le pegué yo, no sentí que le pegué yo”, dijo excusándose.

“Creo que se queda trabado por la cancha, que estaba en muy malas condiciones. Creo que se tuerce el tobillo, pero no sé. Ahí le pregunté a los muchachos para saber cómo está”, explicó el ex jugador de O’Higgins de Rancagua.

Lo cierto es que Lucas Assadi fue reemplazado y ahora es toda una incógnita si podrá llegar de buena manera al Superclásico del fútbol chileno, donde Universidad de Chile tendrá que visitar a Colo Colo el próximo domingo 1 de marzo en el Estadio Monumental.

En síntesis

Lucas Assadi salió lesionado ante Deportes Limache y es duda para el próximo Superclásico.

El encuentro entre Universidad de Chile y Colo Colo será el domingo 1 de marzo.