Johnny Herrera se enfurece por la tesis de que Universidad de Chile se dejará perder ante Cobresal: "Al único que he visto jugar para atrás es a Colo Colo"

Universidad de Chile tendrá un importante duelo este domingo por la Fecha 29 del Campeonato Nacional 2023 cuando tenga que visitar a Cobresal en El Salvador con la dura misión de lograr puntos que lo acerquen a la Copa Sudamericana 2024.

En caso de que los azules logren rescatar algo del norte grande del país, sin querer ayudarán a Colo Colo que pelea palmo a palmo con los mineros el título de campeón del torneo nacional, algo que ha creado un dilema para los hinchas azules.

Quien quiso abordar ese dilema fue precisamente Johnny Herrera, gloria de Universidad de Chile y panelista de Todos Somos Técnicos de TNT Sports, donde recordó que “Alguna vez me tocó jugar un partido donde mi actitud y la de mi equipo fue intachable, donde nosotros estábamos como cuarto o quinto y Católica peleando con Colo Colo”.

Herrera acusó a Colo Colo y Vecchio de ir para atrás. | Foto: Photosport

“Otra vez donde sí tuve problemas porque venía de ser campeón con Everton, me tocó jugar Audax con Everton, con Everton disputando el descenso y me acuerdo que ganamos 1-0. No tuve mucho que ver en el partido, pero estaba acongojado porque había sido campeón con Everton hace poco”, complementó.

Sobre el dilema azul, Herrera responde con un incendiario mensaje: “Estrictamente profesional al único que he visto jugar para atrás es a Colo Colo contra Unión Española, lo declara Vecchio después. El 2013 cuando Unión disputa el campeonato con Universidad Católica”.

Pese a que el panel le recriminó que en la ocasión que Herrera menciona fue un jugador, el ex portero de Universidad de Chile insistió en su tesis hasta el final: “Él es parte del plantel”, cerró el ídolo azul.

Universidad de Chile a la cancha

Los azules visitan a Cobresal en El Salvador este domingo 3 de diciembre a las 18:00 PM de Chile continental, mismo horario en que Colo Colo recibirá a Unión Española en el Estadio Monumental.

U de Chile quiere Copa Sudamericana

De momento, los azules están en el noveno puesto con 37 puntos fuera de la Copa Sudamericana. Pese a que el séptimo es el último clasificado, si Colo Colo gana la Copa Chile y/o Magallanes desciende, el cupo correrá hasta el octavo.