El nombre de Hernán Galíndez no es precisamente uno que genere consensos en Universidad de Chile y sus hinchas, toda vez que el ex portero de los azules tuvo una bullada salida la temporada pasada del conjunto azul.

El portero ecuatoriano de origen argentino acusó que su familia no se sentía cómoda en Chile en un principio debido a la mala campaña de los azules, donde según él, los hinchas de la U empezaron a hostigar a su esposa.

“No era mi idea irme y menos cómo me tocó salir. Lo mío no fue por un tema futbolístico o puramente futbolístico, sino que pasaron cosas extra que se vio mi familia involucrada”, dijo en De Fútbol Se Habla Así de D Sports.

Galíndez habló de su salida de Universidad de Chile. | Foto: Photosport

Galíndez cuenta la firme: “Mi mayor miedo era que por todas estas cosas, yo me perdiera la posibilidad de ir al Mundial y eso no lo iba a poner en riesgo. Tengo que hacer un mea culpa, cometí errores también y si hoy pudiera volver el tiempo atrás haría las cosas diferentes”

“Sentía que mi familia no estaba feliz, que mi esposa había tenido que sufrir y cuando me di cuenta, yo dejé de pensar en el fútbol y eso era muy riesgoso para lo que era el año. Si me hubiese pasado este año que no era de Mundial lo hubiese pensado de otra manera, pero no tuve mucho tiempo para pensar y entendí que era lo mejor”, complementó.

En el cierre, el ecuatoriano muestra un grado de arrepentimiento por su turbulenta salida de la U: “Me hubiese gustado irme de otra manera o no irme, pero a veces el fútbol es así, es injusto y me tocó tomar esa decisión”.

Día y hora para Universidad de Chile

Los azules saltarán a la cancha de El Salvador este domingo 3 de diciembre a las 18:00 PM de Chile continental para medirse ante Cobresal en un duelo clave para llegar a la próxima Copa Sudamericana.

Universidad de Chile en el Campeonato Nacional 2023

La U marcha en el noveno lugar del Campeonato Nacional 2023 y, de momento, estaría quedando fuera de la Copa Sudamericana. Eso sí, los azules podrían clasificar incluso siendo octavos si Colo Colo gana la Copa Chile o Magallanes desciende.