Johnny Herrera avisa que “no hay nada dicho” entre la U y Colo Colo y no olvida las palabras de Daniel Morón

Universidad de Chile sigue soñando con el título del Campeonato Nacional 2024. Los Azules vencieron por 2-1 a Universidad Católica en un gran compromiso en el estadio Santa Laura y dormirán como punteros con 61 puntos, una unidad más que Colo Colo que jugará ante Palestino este domingo a las 15:00 en el estadio Municipal de La Cisterna.

Johnny Herrera aún se ilusiona con el título de la U y recuerda cuando salieron campeones en el primer semestre de 2017, cuando Antofagasta le empató 1-1 a Colo Colo con gol de Gonzalo Villagra a los 87 minutos.

“Nos tocó, el último Campeonato que ganamos nosotros, que ganamos en la U, el gol que le hace a Colo Colo el empate, Gonzalo Villagra, compañero mío muchos años de selección”, mencionó en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Además, reconoce que estará expectante para el encuentro de Colo Colo ante Palestino: “Estás con los nervios como estábamos ahí nosotros viendo hoy día el partido. No se veía por donde podía sacar el resultado la U en el primer tiempo y expectante para mañana. Mañana, aunque no lo queramos decir, vamos a estar todos pendientes de ese partido y palestino juega bien, no hay nada dicho”.

Johnny Herrera se refiere a la lucha por el título entre Universidad de Chile y Colo Colo. (Foto: TNT Sports)

Johnny Herrera no olvida las palabras de Daniel Morón

El Samurai Azul volvió a recordar la frase de Daniel Morón tras el triunfo de Colo Colo por 1-0 ante Unión La Calera. “Colo Colo con todo y contra todos siempre tiene que pelear el primer lugar”, había dicho el gerente deportivo de los Albos.

“Me sorprendieron mucho las declaraciones del otro día del gerente técnico de Colo Colo, de alguien más no recuerdo quién, como si ya fueran campeones, contra todo y contra todos, una estupidez de ese porte”, mencionó.

Además, Herrera quiere que el encuentro se define con un partido de definición: “Hay campeonato, quedan tres fechas todavía y se va a pelear hasta el final, que es lo bueno. Ojalá que haya un partido definición. Sería la guinda de la torta de este Campeonato que ha estado bastante bueno”.