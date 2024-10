El Samurai Azul no comparte el “contra todos” que surge en el Cacique de parte de Aníbal Mosa y Daniel Morón y acusa que a los Albos "hubo un arbitraje que los ayudó de forma alevosa" ante Huachipato.

Colo Colo logró un gran triunfo por 1-0 ante Unión La Calera de visita. Los Albos llegaron a 60 puntos y pasaron a Universidad de Chile que cosecha 58 unidades. Johnny Herrera se refiere a la victoria de los Albos ante los Cementeros.

“Hoy día se ve bien, pero creo que también La Calera no fue rival. Incluso perdiendo siguió metido atrás, prácticamente no llegó al arco. No sé si alguien se acuerda de una atajada”, comentó el Samurai Azul en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El exarquero no comparte el discurso de “contra todos” que emerge en el Cacique y se refiere al arbitraje del encuentro del cuadro Albo frente a Huachipato: “Hablaba de estos partidos Vidal, está bien. Hablan de contra todo y todos, pero el otro día contra Huachipato no le cobraron un penal alevoso y le terminan expulsando un jugador por reclamos a un equipo que se está jugando el descenso y a un equipo que está peleando el Campeonato. Entonces una disparidad de criterios a veces para arbitrar y tomar decisiones que sorprende”.

Herrera continuó con su reclamo: “Voy a los partidos de ahora, al de fin de semana, el del domingo a las 12:00. Hoy día salen a reclamar que contra todo y todos y el fin de semana hubo un arbitraje que los ayudó de forma alevosa”.

Además, el Samurai Azul se refiere a la expulsión de Cris Martínez: “Nunca había visto un árbitro que echara a un futbolista por reclamar cuando se está peleando el descenso, con la sensibilidad que tuvo, cuando le habían pegado una patada alevosa en la orilla”.

También se refiere a los reclamos que surgen en los Albos: “Están reclamando por reclamar, hoy día es atingente a la regla”.

Colo Colo es el nuevo puntero del fútbol chileno. (Foto: Photosport)

Johnny Herrera avisa que el Campeonato aún no está definido y no comparte reclamos en Colo Colo por Palacios

El exgolero cree que Daniel Morón se está dando por campeón: “Si está es porque lo merece. Ambos han hecho buenas campañas, ambos tienen buenos planteles, pero también escuché a Morón y él ya se da por campeón por lo que dijo, fueron raras las palabras. Habló como si fuese campeón y faltan tres fechas todavía”.

En ese aspecto, menciona que aún queda: “Me tocó pelear Campeonatos contra Colo Colo y en la última fecha se los dimos vuelta. Todavía falta, quedan nueve puntos en disputa, ambos tienen partidos difíciles y todavía queda terreno por correr”.

Herrera volvió a los reclamos en el Cacique por la situación de Carlos Palacios: “Voy al relato que tiene Mosa y Morón de contra todo y contra todos, cuando son lejos el equipo más favorecido en mucho rato. Entonces ya reclamar por un detalle, que es un jugador que todo el mundo se dio cuenta que actuó pésimo en cuanto a la Selección”.

“Lo están defendiendo a como de lugar, cuando todo el mundo sabe lo que hizo y lo que ha hecho”, añadió.