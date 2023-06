Jorge Acuña tras ser desvinculado en el Santiago City: "La junta de accionistas decidió que mi cuerpo técnico y yo no continuemos con este hermoso proceso por supuestos malos resultados"

La aventura de Jorge “Kike” Acuña en el Santiago City llegó a su fin. Acuña asumió en el conjunto capitalino el pasado 22 de diciembre y en la Tercera División de Chile sumó 16 puntos, posicionándose en el segundo lugar del Grupo A, solo detrás de Deportes Unión Compañías que tiene 19 unidades.

La decisión de desvincular al técnico nacional fue oficializada a través de un comunicado en las redes sociales del club. “Santiago City FC informa que por mutuo acuerdo da por finalizado el proceso del profesor Jorge Acuña y su cuerpo técnico”.

“Santiago City agradece el profesionalismo, la permanente entrega y compromiso sin reservas con el que ejercieron sus cargos durante su estadía en nuestra institución. La familia ciudadana les desea el mayor de los éxitos en los próximos desafios que haya de emprender”, cerraron el comunicado.

Este fue el comunicado de Santiago City. (Instagram)

Por su parte, Acuña no se quiso quedar callado y también reaccionó a través de sus redes sociales. “Con estas palabras me despido del club. La junta de accionistas decidió que mi cuerpo técnico y yo no continuemos con este hermoso proceso por supuestos malos resultados”.

“Agradezco al club, a los trabajadores, a los hinchas y sobre todo a los muchachos. Siento un profundo orgullo de lo logrado en estos meses por mi cuerpo técnico. Nos vamos muy satisfechos con lo realizado. Ha sido un honor haber dirigido a estos jugadores”, concluyó el ex jugador de Universidad Católica.

Revisa el comunicado de Kike Acuña