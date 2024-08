Es un día especial para todo el mundo caturro porque Santiago Wanderers cumple un año de vida. Sin embargo, pese a que es un día de felicidad, el último entrenador campeón con los caturros es pura tristeza.

Jorge Garcés conversa con BOLAVIP y no esconde el dolor que siente por la omisión de su nombre en los homenajes que se hicieron hoy en Valparaíso.

“Estoy dolido, pero no extrañado, no es la primera vez que no he sido convocado. No me llamaron, me escribieron algunos hinchas que estaban en la ceremonia”, indica con tristeza.

Agregando que “cuando uno muere a uno le hacen reconocimientos”.

Peineta cuenta que “el otro día un grupo de históricos puso una placa en el estadio, hizo un homenaje y ahí les dije encima de todos, pedí la palabra: ‘los hinchas de Wanderers creen que Wanderers es grande, pero lo único grande que tienen es su hinchada y no hay más’, y fíjate que me encontraron razón, me aplaudieron harto”.

Jorge Garcés destaca a la hinchada de Santiago Wanderers

Garcés compara a los porteños con otros clubes que en su concepto sí reconocen a los que ganaron cosas.

“En esos detalles denota que no hay una administración válida, yo veo que la Católica reconoce a sus ex jugadores, Colo Colo lo mismo, entonces la memoria es fácil para algunos clubes”, cerró