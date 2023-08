Universidad Católica y Colo Colo protagonizaron un clásico que estuvo marcado por las polémicas más que por el buen juego, en donde no se sacaron diferencias en la primera final de la zona centro norte de la Copa Chile.

Si bien el Cacique dominó a placer el primer tiempo, en el segundo Católica se animó un poco más y tuvo un par de chances, pero de igual manera los albos no dejaron de buscar sin éxito y terminarían repartiendo puntos.

UC y Colo Colo no se sacaron diferencias. | Foto: Photosport

“El segundo tiempo mejoró porque Católica propuso algo más de lo que propuso en el primer tiempo, que fue muy largo, mucho pelotazo, pero igual es un partido que para ser una final y clásico, bajo nivel”, analizó Jorge Valdivia en ESPN.

El Mago no se pierde al decir quién buscó más el triunfo: “Hay que esperar, quizás estos dos equipos iban a salir a proponer este partido para asegurar la llave, pero se vio que no. Creo que, si uno de los dos quiso más, no que mereció más, fue Colo Colo, sin duda”.

Para ambos equipos, la revancha está a la vuelta de la esquina ya que el domingo se enfrentarán a estadio lleno en la casa del Cacique: “Vamos a ver qué pasa en el partido de vuelta en el Monumental y con gente”, remató Valdivia.